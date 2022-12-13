В Blizzard подтвердили недоступность Diablo 4 для игроков из РФ и Белоруссии

Diablo IV не доступно для покупки в РФ и Республике Беларусь.

Пользователи обратили внимание, что Diablo IV для ПК не отображается в приложении Battle.net для российских пользователей и игроков из Республики Беларусь.

В компании Blizzard подтвердили информацию, что Diablo IV для жителей Российской Федерации и Республики Беларусь заблокировали, как и Overwatch 2 и Call of Duty Modern Warfare 2 (2022).

Также в компании отметили, что пока не знают изменится ли ситуация в дальнейшем, но пока продажи игр для указанных регионов приостановлены.