В библиотеку PS Plus добавляют Shadow of the Colossus и Sonic Forces

В библиотеку PS Plus добавляют Shadow of the Colossus и Sonic Forces26.02.2020 22:34
Речь идет об играх, которые станут доступны бесплатно в следующем месяце.
До конца февраля геймеры могут добавить в библиотеку BioShock: The Collection, The Sims 4 и Firewall Zero Hour, а в марте появятся еще две успешные игры.
Речь идет Sonic Forces и Shadow of the Colossus.
Последняя является успешным проектом для игровой консоли PlayStation 2 и в ней бои проходят с решением головоломок.
Что касается Sonic Forces, то игра представляет собой типичный платформер с несколькими версиями синего ежа.
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