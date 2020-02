В библиотеку PS Plus добавляют Shadow of the Colossus и Sonic Forces

Речь идет об играх, которые станут доступны бесплатно в следующем месяце.

До конца февраля геймеры могут добавить в библиотеку BioShock: The Collection, The Sims 4 и Firewall Zero Hour, а в марте появятся еще две успешные игры.

Речь идет Sonic Forces и Shadow of the Colossus.

Последняя является успешным проектом для игровой консоли PlayStation 2 и в ней бои проходят с решением головоломок.

Что касается Sonic Forces, то игра представляет собой типичный платформер с несколькими версиями синего ежа.