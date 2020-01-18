В бета-версии Windows 10 появился графический калькулятор

В бета-версии Windows 10 появился графический калькулятор18.01.2020 11:25
Участники тестирования ранних сборок операционной системы Windows 10 получили обновление, в котором появился новый «Калькулятор».
В сборке под номером 19546 добавили новое приложение «Калькулятор», где есть «графический» режим.
Через него можно просмотреть графики функций, а такая функция станет полезной для студентов и школьников старших классов.
Пока новая функция находится на стадии тестирования, и до пользователей она доберется в августе текущего года.
Сейчас же «графический» режим могут протестировать только участники программы Windows Insider.
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