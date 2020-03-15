В бета-версии WhatsApp появилась функция удаления сообщений

Разработчики WhatsApp в бета-версии 2.20.84 реализовали новую функцию. Пока она доступна только для участников тестирования ранних сборок, но скоро ее добавят в стабильную версию мобильного приложения.

В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность настроить автоматическое удаление сообщений в любых беседах. Ранее такая возможность была открыта только для групповых чатов.

Пользователи могут выставить время удаления сообщения от 1 часа до 1 года. По истечению заданного времени сообщение в беседе полностью исчезнет.