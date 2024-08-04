В бета-версии WhatsApp для iOS появился голосовой чат с нейросетью

Компания Мeta (запрещена в РФ и признана экстремистской) анонсировала новую функцию для мессенджера WhatsApp. В бета-версии приложения для iOS появился отдельный голосовой чат с нейросетью AI.

Цель нововведения — облегчить взаимодействие пользователей с искусственным интеллектом. Теперь запросы к нейросети смогут формулироваться как в текстовом, так и в голосовом виде. Это упрощает процесс получения сложной информации от ИИ при невозможности набрать текст.

В настоящее время нейросеть AI отвечает текстом, однако планируется перевести ее на голосовой режим.

Бета-тестирование голосового чата доступно ограниченному числу пользователей через TestFlight. Когда функция появится в основной версии WhatsApp пока неизвестно.

Разработчики надеются, что это улучшит взаимодействие с мессенджером.

Источник: WABetaInfo