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В бета-версии WhatsApp для iOS появился голосовой чат с нейросетью

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Компания Мeta (запрещена в РФ и признана экстремистской) анонсировала новую функцию для мессенджера WhatsApp. В бета-версии приложения для iOS появился отдельный голосовой чат с нейросетью AI.

В бета-версии WhatsApp для iOS появился голосовой чат с нейросетью

Цель нововведения — облегчить взаимодействие пользователей с искусственным интеллектом. Теперь запросы к нейросети смогут формулироваться как в текстовом, так и в голосовом виде. Это упрощает процесс получения сложной информации от ИИ при невозможности набрать текст.

В настоящее время нейросеть AI отвечает текстом, однако планируется перевести ее на голосовой режим.

Бета-тестирование голосового чата доступно ограниченному числу пользователей через TestFlight. Когда функция появится в основной версии WhatsApp пока неизвестно.

Разработчики надеются, что это улучшит взаимодействие с мессенджером.

Источник: WABetaInfo

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