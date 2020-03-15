В бенчмарке Geekbench протестировали процессор Apple A14

В бенчмарке Geekbench протестировали процессор Apple A1415.03.2020 15:51
Новый мобильный процессор Apple будет производиться на заводе TSMC. Чип будут выпускать по 5-нанометровому техпроцессу и по слухам это будет первый ARM процессор с частотой свыше 3 ГГц.
Платформа Apple A14 будет установлена в серии смартфонов iPhone 12, которые американская компания представит в сентябре.
Накануне будущий процессор протестировали в бенчмарке Geekbench. В этом синтетическом тесте однокристальная система набрала 1 658 баллов в однопоточной режиме и 4612 балла при всех активных ядрах.
Для сравнения Apple A13 в Geekbench набирает 1329 и 3468 баллов соответственно. Напомним, A13 работает на частоте 2,7 ГГц.
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