В бенчмарке Geekbench протестировали процессор Apple A14

Новый мобильный процессор Apple будет производиться на заводе TSMC. Чип будут выпускать по 5-нанометровому техпроцессу и по слухам это будет первый ARM процессор с частотой свыше 3 ГГц.

Платформа Apple A14 будет установлена в серии смартфонов iPhone 12, которые американская компания представит в сентябре.

Накануне будущий процессор протестировали в бенчмарке Geekbench. В этом синтетическом тесте однокристальная система набрала 1 658 баллов в однопоточной режиме и 4612 балла при всех активных ядрах.

Для сравнения Apple A13 в Geekbench набирает 1329 и 3468 баллов соответственно. Напомним, A13 работает на частоте 2,7 ГГц.