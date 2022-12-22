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В бенчмарке AnTuTu появился новый рекордсмен среди смартфонов

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Смартфон компании OnePlus стал новым рекордсменом бенчмарка AnTuTu. В популярном тесте засветился аппарат OnePlus с номером модели PHB110.
Предположительно это OnePlus 11. В синтетическом тесте аппарат набрал рекордные 1 341 080 баллов. В основе смартфона лежит новейшая однокристальная платформа Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти.

Ожидается, что дисплей в будущем флагмане будет 6,7 дюймовый с частотой обновления 120 Гц.

Питание смартфона будет осуществляться за счет встроенного аккумулятора на 5000 мАч, который можно заряжать блоком питания мощностью 100 Вт. Ориентировочная цена OnePlus 11 составит 880 долларов.

В бенчмарке AnTuTu появился новый рекордсмен среди смартфонов

OnePlus OnePlus 11
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