В бенчмарке AnTuTu появился новый рекордсмен среди смартфонов

Смартфон компании OnePlus стал новым рекордсменом бенчмарка AnTuTu. В популярном тесте засветился аппарат OnePlus с номером модели PHB110.

Предположительно это OnePlus 11. В синтетическом тесте аппарат набрал рекордные 1 341 080 баллов. В основе смартфона лежит новейшая однокристальная платформа Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти.

Ожидается, что дисплей в будущем флагмане будет 6,7 дюймовый с частотой обновления 120 Гц.

Питание смартфона будет осуществляться за счет встроенного аккумулятора на 5000 мАч, который можно заряжать блоком питания мощностью 100 Вт. Ориентировочная цена OnePlus 11 составит 880 долларов.