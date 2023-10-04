В Бельгии построят искусственный остров для распределения «зеленой» энергии

Проект искусственного острова Princess Elisabeth Island, намеченного к строительству бельгийской компанией Elia, получил одобрение экологов.

Данный остров планируется сделать энергетическим узлом, который будет связывать морские ветряные электростанции в Северном море с материковой частью Бельгии, а также с Великобританией и Данией.

Строительство объекта начнется в марте 2024 года и продлится до августа 2026.

К 2030 году остров будет полностью интегрирован со всеми прилегающими ветряными электростанциями и станет частью крупного проекта Princess Elisabeth Zone мощностью 3,5 ГВт.

Elia собирается использовать остров как узел для сбора и распределения «зеленой» энергии от морских ветряков по Бельгии и соседям посредством высоковольтных кабелей.