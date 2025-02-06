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В Беларуси начали производить 100-дюймовые телевизоры

Автор На чтение 1 мин Просмотров 199 Опубликовано

На белорусском рынке появились 100-дюймовые телевизоры, выпущенные компанией «Витязь», которая готовится отметить свое 50-летие.

В Беларуси начали производить 100-дюймовые телевизоры

Первая партия этих больших экранов, с диагональю более 2,5 метров и разрешением 3840×2160 пикселей, уже выпущена.

Телевизоры, предназначенные для презентаций, семинаров и дизайнеров, обеспечивают безопасность для зрения благодаря своему размеру. Их можно синхронизировать с мобильными телефонами, что удобно для работы в образовательных учреждениях.

Модели также оснащены современными операционными системами, голосовым управлением и возможностью подключения к Интернету через Wi-Fi и Bluetooth. «Витязь» производит телевизоры с диагоналями от 24 до 100 дюймов, и за время работы завода было выпущено более 7 миллионов телевизоров.

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