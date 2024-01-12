В Беларусь привезли новые брутальные внедорожники M-Hero

Компания «Автопромсервис» стала официальным поставщиком автомобилей M-Hero в Беларуси. M-Hero — ультратехнологичный бренд электрических внедорожников премиум-класса, созданный корпорацией Dongfeng.

В Беларуси будут продавать модели M-Hero через дилерскую сеть Voyah. Первые автомобили уже ввезены в страну и скоро будут представлены в автосалонах. M-Hero предлагает электрическую и гибридную модификации.

Они обладают мощными характеристиками и большим запасом хода. Автомобили оснащены различными системами безопасности и комфорта, включая умные электронные помощники и премиальные интерьерные компоненты.

Цены на M-Hero в Беларуси и детали о моделях будут объявлены позднее, пишет портал av.by. В России продажи планируют начать в январе 2024 года.