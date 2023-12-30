В базе китайского регулятора замечен новый смартфон компании Vivo

На сайте сертификации 3C Китая был обнаружен новый смартфон от Vivo. Официальное название устройства пока неизвестно, однако его модельный номер (V2314DA) указывает на связь с недавно представленной моделью iQOO Z8 (V2314A).

Основной интерес вызывает скорость зарядки для модели V2314DA. В информации указана поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт, что соответствует впечатляющим возможностям Z8. Это намекает на возможный вариант или дополнение к уже существующей серии Z8.

Чтобы освежить в памяти основные характеристики модели iQOO Z8, выпущенной в августе 2023 года, стоит отметить ее 6,64-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц для плавных визуальных эффектов.

Смартфон работает на процессоре MediaTek Dimensity 8200 в сочетании с до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Охлаждение с помощью VC-камеры обеспечивает эффективное управление теплом во время интенсивных игровых сессий.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 5000 мАч, который можно быстро зарядить благодаря технологии быстрой зарядки мощностью 120 Вт. На нем установлена операционная система OriginOS 3, основанная на Android 13.

Камера iQOO Z8 представлена двойной основной системой: 64-мегапиксельным сенсором с оптической стабилизацией изображения и 2-мегапиксельным датчиком глубины.

Для селфи имеется камера на 16 МП, расположенная в вырезе под экраном. Возможности подключения включают 5G, Wi-Fi, Bluetooth и порт USB-C.

Vivo готовит множество новых устройств для Китая, включая слухи о моделях X100 Pro+, семействе X Fold 3, X Flip 2 и Vivo Pad 3, которые уже ждут своего выхода.

Также появились слухи о Vivo X100s. Он может отличаться от модели X100 плоским экраном и, возможно, медленной зарядкой, предположительно 80 Вт по сравнению с 120 Вт у X100.

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