В базе данных Geekbench появилось тестирование смартфона IQOO Z8x

Компания iQOO планирует выпустить два новых смартфона среднего ценового сегмента — iQOO Z8 и iQOO Z8x. Предполагается, что оба устройства будут представлены на китайском рынке в конце этого месяца. В конце июля в базе данных Geekbench появился новый смартфон от Vivo с номером модели V2312A. По данным китайских источников, этот смартфон выйдет на рынок под именем iQOO Z8x.

Согласно результатам тестов в Geekbench, iQOO Z8x будет оснащен чипом Qualcomm с четырьмя ядрами, работающими на тактовой частоте 1,80 ГГц, и четырьмя ядрами, работающими на тактовой частоте 2,21 ГГц. Эти характеристики могут указывать на использование SoC Snapdragon 6 Gen 1. В дополнение к этому, смартфон будет оборудован графическим процессором Adreno 710, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленной операционной системой Android 13. В результатах тестов устройство набрало 968 баллов в одноядерном тесте и 2845 баллов в многоядерном тесте.

Также стало известно, что iQOO Z8x получит IPS-панель и емкий аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Однако другие детали и характеристики смартфона пока остаются неизвестными. Ожидается, что более подробная информация о новых смартфонах iQOO Z8 и iQOO Z8x будет раскрыта ближе к их официальному релизу на рынке.