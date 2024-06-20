В Австралии успешно испытали компактное лазерное оружие против дронов

Первое оружие с направленной энергией от ADF, называемое портативным высокоэнергетическим лазером Fractl, достаточно мощное, чтобы прожигать сталь, и может отслеживать объекты размером всего в 10-центовую монету, движущиеся со скоростью 100 км / ч на расстоянии километра.

Австралийская армия представила новое лазерное оружие, которое является самым мощным портативным лазером высокой энергии в мире. Эта система, известная как Fractl, разработана компанией AIM Defence и способна уничтожать беспилотные летательные аппараты с высокой точностью.

Беспилотники становятся все более опасными, и лазеры становятся привлекательным вариантом для борьбы с ними. Лазерное оружие имеет преимущество в скорости поражения нескольких целей, используя световой луч, и его стоимость составляет примерно один доллар за выстрел.

Fractl весит менее 50 кг и может работать как от аккумулятора, так и от сети переменного тока. Он может уничтожать беспилотники на расстоянии до 1000 м со скоростью 100 км/ч и сжигать сенсоры на высоте 1500 м. Эта система энергетического оружия Fractl имеет размер и стоимость значительно меньше, чем аналоги.

Лазер можно точно навести с помощью ручного контроллера, который позволяет оператору выбирать цель для достижения максимального эффекта. Он также может использоваться для предупреждающих вспышек, ослепления датчиков или нанесения легкого урона.

Этот новый лазерный прибор был успешно испытан австралийской армией на танковом полигоне в Виктории.

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