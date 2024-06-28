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В Австралии стали определять мошенников по их способу держать свои телефоны

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Мошенники могут выдать себя по тому, как они держат свои телефоны, утверждает новый отчет.

В Австралии стали определять мошенников по их способу держать свои телефоны

National Australia Bank (NAB) внедрил новые меры безопасности, используя биометрические технологии для отслеживания взаимодействия клиентов со своими устройствами.

Банк анализирует данные, такие как угол, под которым держатся телефоны, и стиль нажатия клавиш. Эти инструменты помогают выявить необычное поведение, которое может быть признаком мошенничества.

Генеральный директор NAB, Эндрю Ирвин, подчеркивает важность приспособления к меняющимся тактикам мошенников, включая использование ими искусственного интеллекта.

Он отмечает, что хотя уровень банковского мошенничества в Австралии ниже, чем в других регионах, банкам все равно необходимо сочетать скорость и удобство с повышенными мерами безопасности.

Ирвин назвал подход своего банка «лучшей системой сигнализации против финансового мошенничества». Однако эффективность этих новых мер безопасности еще не проверена на австралийских гражданах.

Банк надеется, что эти инновационные технологии помогут предотвратить мошеннические действия и обеспечить безопасность своих клиентов.

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