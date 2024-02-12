В «Авито Авто» перечислили пять самых популярных полноприводных авто на рынке РФ

Согласно проведенному исследованию сервиса «Авито Авто», были определены пять наиболее популярных полноприводных автомобилей в России. Среди них выделяются как новые, так и подержанные авто.

Исследование показало, что средняя стоимость нового полноприводного автомобиля в России составляет около 4 080 000 рублей, в то время как подержанный экземпляр можно приобрести за примерно 1 870 000 рублей.

Самой популярной среди подержанных полноприводных автомобилей оказалась модель LADA 4×4, известная как «Нива». Этот отечественный внедорожник составил 8% от общего спроса на такие авто и продавался в среднем за 400 000 рублей.

На втором месте по популярности расположилась Chevrolet Niva, которая составила 4% от структуры спроса и имела среднюю цену в размере 500 000 рублей.

Третье место занял BMW X5, который составил 2,6% от общего спроса на подержанные полноприводные автомобили и продавался по средней цене 3 110 000 рублей.

Четвертое место разделили две модели: Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser. Обе они составили 2,2% от общего спроса и имели средние цены 2 200 000 и 3 750 000 рублей соответственно.

Пятое место в списке занял Kia Sportage, который составил 2% от общего спроса и продавался по средней цене 1 900 000 рублей.

Касательно новых автомобилей с полным приводом, лидером стала LADA Niva Legend, которая занимает 22,3% сегмента и имеет среднюю цену около 940 000 рублей.

На втором месте оказалась LADA Niva Travel с долей спроса 7% и средней ценой около 1 200 000 рублей.

Также в ТОП-5 вошли Geely Monjaro (2,2%, 4 875 000 рублей), Geely Tugella (2%, 4 275 000 рублей) и Haval Jolion (1,9%, 2 450 000 рублей).