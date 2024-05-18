В АТОР пояснили правила конфискации телефонов на таможне в Турции

Согласно информации, предоставленной Ассоциацией туроператоров России (АТОР), запрет на ввоз в Турцию более одного смартфона касается только новых устройств в упаковке. Личные телефоны туристов на таможне конфисковываться не будут.

Новые правила вступят в силу только с 1 ноября. До этой даты туристы могут ввозить на территорию Турции свои личные мобильные телефоны, активированные и с сим-картой, в количестве до двух или более, а также использовать их в стране в течение 120 дней.

Ассоциация пояснила, что новые правила связаны с борьбой против серого импорта смартфонов в Турцию. Согласно газете Sabah, власти страны ввели запрет на ввоз двух и более смартфонов, которые будут конфисковываться на таможне при въезде в страну и возвращаться при выезде из нее.