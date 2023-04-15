В Asus подтвердили скорый релиз портативной консоли ROG Ally

Анонс портативной консоли ROG Ally состоялся в начале месяца, тогда некоторые восприняли эту информацию как шутку производителя, но теперь точно известно, что консоль появится на рынке.

Asus в социальной сети написала, что презентация консоли ROG Ally пройдет раньше чем ожидалось. При этом компания не раскрывает дату презентации.

Стоит отметить, что ROG Ally уже побывала на обзорах у некоторых блогеров, благодаря им стало известно, что в портативной игровой консоли установят 7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц.

По заявлению блогеров, ROG Ally по производительности превосходит Steam Deck. Цена консоли от ROG Ally на рынке составит около 650 долларов, что в пересчете по актуальному курсу составляет 53 тыс. руб.