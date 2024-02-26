В Астрахани создали пленку-нагреватель для стекла автомобиля

Ученые из Астраханского государственного университета создали инновационные плёнки-нагреватели, которые предотвратят запотевание и замерзание автомобильных стекол в холодную погоду.

Эта технология была разработана с использованием компьютерного моделирования и финансируется Российским научным фондом, пишет «Российская газета».

Ученые изучили различные покрытия, используемые в повседневной жизни, и нашли способ улучшить их функциональные свойства и снизить стоимость производства. Они решили использовать наностержни и нанопроволоки для создания плёнок-нагревателей.

Эта новая разработка может иметь широкий спектр применения, не только в автомобильной промышленности, но и в биотехнологии и медицине.

Например, эти плёнки могут быть использованы для создания мембран и биосенсоров.