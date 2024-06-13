В ассортименте Xiaomi появился вентилятор с зарядкой от пауэрбанка

Новый беспроводной вентилятор от Xiaomi доступен для покупки в КНР по цене 249 юаней или около 3 тыс. рублей.

Новинка заметно отличается тем, что способна заряжаться от пауэрбанка, а значит его смело можно брать с собой в любое подходящее место.

Напольный беспроводной вентилятор получил название MIJIA Smart DC Inverter. В нем имеется порт USB-C, что позволяет питать его от пауэрбанка мощностью менее 18 Вт. Таким образом, пользователи могут использовать обычный пауэрбанк.

Мощность вентилятора MIJIA Smart DC Inverter 1X составляет всего 1,6 Вт, что гарантирует экономичное потребление электроэнергии.

Однако, несмотря на это, производитель обещает высокую скорость обдува благодаря бесшумному двигателю и семи лопастям.

Вентилятор поддерживает 8 режимов скорости, а также режим естественного ветра, который автоматически изменяет скорость вентилятора, чтобы предотвратить продувание пользователя.

MIJIA Smart DC Inverter 1X также поддерживает голосовое управление и приложение Mi Home, которое позволяет удаленно управлять вентилятором с помощью смартфона. Пользователь может установить таймер на 30 минут, 1, 2 или 4 часа.