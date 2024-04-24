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В армии Южной Кореи вводят запрет на использование iPhone из соображений безопасности

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Штаб Вооруженных сил Южной Кореи рассматривает возможность запрета использования iPhone на всех уровнях из-за «проблем с безопасностью».

Начиная со штаба армии, этот запрет может распространиться на все подразделения.

Решение было принято после объявления штабом ВВС Южной Кореи о полном запрете на использование устройств с функцией записи голоса, которые не позволяют сторонним приложениям контролировать эту функцию. В этом перечне указаны iPhone.

Однако ограничения не затрагивают Samsung и других корейских производителей. Не было упоминаний о запрете смартфонов на базе Android.

Согласно документу, использование iPhone в служебных целях будет полностью запрещено. Если запрет распространится на все подразделения, это затронет примерно 500 тысяч военнослужащих Южной Кореи.

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