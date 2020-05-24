В апреле продажи iPhone в Китае выросли на 160%24.05.2020 23:29
Во время карантина в Китае компания Apple закрыла все розничные магазины, а сейчас они работают, но закрыты в странах, где сейчас действует карантин.
В апреле в КНР американская компания реализовала 3,9 млн смартфонов, а из этого количества доля нового iPhone SE оставила 24%.
Аналитики отметили, что в апреле в Китае продажи «яблочных» смартфонов выросли на 160% в сравнении с мартом.
При этом в сравнении с апрелем прошлого года, продажи новых iPhone в Китае просели на 60%.
Стоит отметить, что в апреле правительство КНР значительно смягчило карантинные меры, что позволило Apple продемонстрировать прирост продаж.
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