В апреле продажи iPhone в Китае выросли на 160%

Во время карантина в Китае компания Apple закрыла все розничные магазины, а сейчас они работают, но закрыты в странах, где сейчас действует карантин.

В апреле в КНР американская компания реализовала 3,9 млн смартфонов, а из этого количества доля нового iPhone SE оставила 24%.

Аналитики отметили, что в апреле в Китае продажи «яблочных» смартфонов выросли на 160% в сравнении с мартом.

При этом в сравнении с апрелем прошлого года, продажи новых iPhone в Китае просели на 60%.

Стоит отметить, что в апреле правительство КНР значительно смягчило карантинные меры, что позволило Apple продемонстрировать прирост продаж.