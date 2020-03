В апреле подписчики PlayStation Plus получат Uncharted 4 и DiRT Rally 2.0

В следующем месяце подписчики PlayStation Plus бесплатно получат Uncharted и DiRT Rally.

Данные про игру раскрыло издание Mp1st. Журналисты на канале YouTube-канале PlayStation Access увидели видео, посвященное бесплатной раздаче игр.

Позже видео удалили, но как написали на портале Mp1st, подписчики получат Uncharted 4: A Thief’s End и DiRT Rally 2.0.

Uncharted 4 признана одним из самых лучших эксклюзивных проектов PlayStation 4.

Симулятор ралли DiRT Rally 2.0, тоже имеет большое количество отзывов.

Сейчас по подписке PlayStation Plus бесплатно доступны Shadow of the Colossus и Sonic Forces