В Apple запустили новый веб-инструмент для самостоятельной диагностики iPhone

Apple представила новый веб-инструмент, который позволяет владельцам iPhone самостоятельно диагностировать проблемы и искать их решения.

С помощью этого инструмента можно выполнить ряд тестов, чтобы выявить причину неисправности. Вы узнаете, нужно ли обратиться в сервисный центр или можно исправить проблему без замены компонентов. К сожалению, на данный момент этот сервис не работает в России.

Для использования инструмента вам понадобятся два устройства: одно с проблемой и другое для проведения тестов. Проблемное устройство должно быть iPhone 12 или более новой модели и работать под управлением iOS 17.

Вторым устройством может быть другой iPhone, iPad, Mac или обычный ПК. На нем нужно открыть специальную страницу веб-инструмента.

Чтобы начать диагностику, необходимо подключить проблемное устройство ко второму с помощью кабеля и перевести его в диагностический режим. Для этого выключите устройство и зажмите кнопки громкости вверх и вниз. Когда на экране появится логотип Apple, можно отпустить кнопки.

В диагностическом режиме вы сможете проверить состояние аппаратных компонентов, качество изображения на экране, чувствительность сенсора, качество съемки камер, работу Face ID, а также качество звука в наушниках и динамиках.

Если вы хотите узнать больше о работе с диагностическим режимом, вы можете посетить официальный сайт Apple.