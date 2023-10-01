В Apple все-таки признали перегрев iPhone 15 Pro

По последним данным, недавно вышедшие аппараты iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max столкнулись с проблемой перегрева, вызванной возможным недостаточным теплоотводом титановой рамы корпуса. В связи с этим, возникала необходимость замедления работы процессора для снижения температуры. Но компания Apple заявила, что такие меры не требуются.

Согласно информации, полученной от сотрудников Bloomberg, ссылающихся на представителей Apple, компания утверждает, что перегрев iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max может возникать в первые несколько дней после покупки и установки программного обеспечения из-за повышенной фоновой активности.

Причиной перегрева также может быть ошибка в коде операционной системы iOS 17, которая, однако, будет исправлена в предстоящем обновлении. Apple также рассматривает возможности устранения проблемы перегрева, связанной с работой некоторых сторонних приложений.

Если программное обеспечение смартфона было восстановлено недавно, это также может привести к повышенной фоновой активности и перегреву в первые дни использования нового устройства.

Среди сторонних приложений, вызывающих перегрев флагманских смартфонов Apple, упоминаются Instagram, приложение для вызова такси Uber и игра Asphalt 9.

Некоторые разработчики уже исправили программные ошибки, которые приводили к перегреву iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Например, Instagram выпустил обновление 27 сентября.

Apple категорически отвергает возможность того, что новая конструкция внутренних элементов или титановая рама могут быть причиной перегрева.

Компания утверждает, что дизайн iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max обеспечивает лучший отвод тепла по сравнению с предыдущими моделями, которые использовали раму из нержавеющей стали. Apple также заверяет, что предстоящее обновление iOS 17 не повлияет на производительность процессора с целью снижения тепловыделения.

Кроме того, обнаруженная проблема не связана с безопасностью информации или работой USB-C порта зарядки в новых iPhone.

Предлагаемое решение от Apple не окажет негативного влияния на долгосрочную производительность смартфонов. Однако использование зарядных устройств мощностью свыше 20 Вт может привести к кратковременному повышению температуры корпуса новых iPhone до некоторой степени выше обычного.

Компания не указывает точную дату выпуска обновления операционной системы iOS 17, которое решит проблему перегрева для некоторых пользователей iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Первая бета-версия iOS 17.1 уже была предоставлена разработчикам на прошлой неделе, а официальный релиз планируется на октябрь.