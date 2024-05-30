В Apple создают «черный ящик» для личных данных пользователей

Apple готовит революционные изменения в своих продуктах, связанные с искусственным интеллектом и защитой данных. Компания разрабатывает систему ACDC, которая будет обеспечивать безопасную обработку данных в облаке с использованием технологии Secure Enclave.

В рамках предстоящей конференции WWDC 2024 Apple планирует представить новые функции, основанные на искусственном интеллекте, которые затронут различные операционные системы и приложения, включая iOS 18 и аудиозаметки.

Однако особое внимание Apple уделяет защите конфиденциальности пользовательских данных. Источники сообщают, что компания разрабатывает систему обработки данных под названием ACDC (Apple Chips in Data Centers), которая будет функционировать внутри изолированного пространства на серверах Apple, известного как «черный ящик».

Такой подход позволит обеспечить безопасность данных при облачной обработке. ACDC объединит преимущества облачных вычислений с безопасностью локальной обработки, обеспечивая быструю и надежную обработку данных.

Основой системы ACDC станет технология Secure Enclave, которая уже используется в iPhone для защиты биометрических данных. Secure Enclave будет применяться для изоляции данных на серверах Apple, обеспечивая недоступность этих данных как для злоумышленников, так и для самой Apple.

Перенос функций искусственного интеллекта в облако также позволит Apple снизить требования к аппаратному обеспечению своих устройств.

Это может привести к созданию более компактных и легких устройств. Apple надеется, что инициатива ACDC позволит достичь прогресса в области безопасности данных и улучшения функциональности своих продуктов.