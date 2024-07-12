В Apple смогли урегулировать претензии Еврокомиссии в отношении NFC

Европейская комиссия одобрила предложение, представленное Apple в рамках антимонопольного расследования, связанного с сервисом Apple Pay.

Американская компания и Еврокомиссия пришли к соглашению, согласно которому Apple предоставит доступ к NFC сторонним разработчикам, чтобы они могли разработать альтернативные сервисы Apple Pay для бесконтактной оплаты покупок.

Компания Apple будет исполнять новые обязательства в течение 10 лет на всей территории Европейской экономической зоны и предоставлять отчеты о своем выполнении.