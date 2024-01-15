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В Apple решили запустить отдельный магазин приложений App Store для стран ЕС

Автор На чтение 1 мин Просмотров 82 Опубликовано

Apple вынуждена следовать требованиям Закона о цифровых рынках (DMA) Европейского Союза и в конечном итоге позволит загружать сторонние приложения для iPhone во всем мире.

Однако, по информации Марка Гурмана из Bloomberg, Apple планирует разделить App Store на две части, чтобы отделить версию для ЕС от других регионов.

Иными словами американская компания выполнит требования, однако новые правила ЕС по загрузке неопубликованных приложений не будут распространяться на другие регионы. То есть, будет создан магазин приложений App Store исключительно для европейских стран.

 

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