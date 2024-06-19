В Apple решили закрыть свой сервис рассрочки Pay Later в США

Корпорация Apple решила закрыть свой сервис рассрочки Pay Later в США, как сообщает издание Insider.

После восьми месяцев с момента запуска, Apple объявила о прекращении предоставления услуг рассрочки в США. Однако сервис Apple Pay Later будет продолжать работать на глобальном рынке.

Корпорация сообщила, что начиная с конца текущего года пользователи со всего мира смогут получить доступ к кредитам в рассрочку, предлагаемым через кредитные и дебетовые карты.

В 2023 году появились слухи о возможном закрытии другого финансового продукта Apple — банковской карты Apple Card. Партнер компании, финансовый конгломерат Goldman Sachs, якобы планирует прекратить сотрудничество.

Аналитики Insider отметили, что ситуация Apple в секторе финансовых услуг подчеркивает сложности, с которыми компания сталкивается при попытке изменить устоявшуюся отрасль.

Согласно прогнозам журналистов, корпорация может прекратить свои попытки предоставления финансовых услуг.