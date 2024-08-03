В Apple разрешили эмуляторам ПК для iPhone и iPad загружать игры

Apple внесла изменения в правила магазина приложений App Store, разрешив загрузку игр для эмуляторов ПК. До этого разрешалась загрузка исключительно для эмуляторов игровых консолей.

Теперь в разделе 4.7, касающемся игр и эмуляторов, уточнено, что это относится и к ПК. Это последовало за одобрением приложения UTM SE — эмулятора старых версий Windows, macOS и Linux.

Ранее Apple отклонило этот эмулятор, сославшись на то, что ПК не является консолью. После внесения изменений он был одобрен.

Кроме того, Apple обновила руководящие принципы нотаризации приложений, распространяемых вне App Store в ЕС. В частности, уточнены требования к поддержке игр, плагинов, интеграции с другим ПО и конфиденциальности данных.

Таким образом, компания упростила процесс одобрения эмуляторов ПК и унифицировала требования к нотаризации.