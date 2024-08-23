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В Apple раскрыли функции своего умного кольца Apple Ring

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Apple запатентовала умное кольцо под названием Apple Ring. Оно сможет конкурировать с Galaxy Ring от Samsung.

В Apple раскрыли функции своего умного кольца Apple Ring

Кольцо, как описано в патенте, будет оснащено NFC для оплат, отслеживания здоровья и лекарств. Также на борту заявлен акселерометр и гироскоп. Это позволит распознавать жесты рук и пальцев. Возможно, для Siri также будет микрофон.

Кольцо сможет определять, на какой девайс направлен взгляд, и передавать команды. В нём еще предусмотрены динамики — для Siri, уведомлений, поиска устройств.

Apple Ring выйдет в нескольких версиях: для здоровья, управления домом и варианте с большой батареей для зарядки других колец.

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