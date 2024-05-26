В Apple прокомментировали внезапно появившиеся в iPhone ранее удалённых фото

Владельцы iPhone и iPad были озадачены появлением старых фотографий, которые они удалили много лет назад. Некоторые из этих снимков имели интимный характер, вызывая у пользователей неприятные ощущения и подозрения о приоритетности данной темы при восстановлении фотографий.

Возникли слухи, что все удаленные фотографии хранились в глобальном облачном хранилище iCloud, принадлежащем Apple. Однако оказалось, что это не так.

В реальности проблема связана с повреждением записей в базе данных файловой системы устройств. При неправильном удалении оригинальных фотографий их копии сохранялись в памяти предыдущих моделей iPhone и iPad и воспроизводились при восстановлении резервной копии.

Именно это объясняет появление фотографий на уже проданных устройствах, не связанных с предыдущим владельцем Apple ID.

Apple заверила пользователей, что ранее удаленные и вновь появившиеся фотографии никогда не хранились вне самих устройств. Это означает, что данные фотографии не были доступны в облаке или для кого-либо еще, и проблема связана исключительно с внутренними записями на устройствах.