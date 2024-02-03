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В Apple признали MacBook Pro 2012 с дисководом устаревшим девайсом

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Представленный в 2012 году ноутбук Apple с DVD-приводом, который имеет 13-дюймовый экран, призна официально устаревшим.

После признания устаревшим, последний MacBook Pro с оптическим приводом лишился возможности получения авторизованного технического обслуживания.

Официальные сервисные центры больше не могут запрашивать у Apple запчасти для этой модели. Кроме того, программное обеспечение ноутбука также устарело, последняя версия macOS для него (Big Sur) была выпущена в 2020 году.

После выпуска 13-дюймового MacBook Pro в 2012 году, Apple больше не производила ноутбуки с оптическим приводом. Тем не менее в каталоге продукции компании все еще есть внешний дисковод SuperDrive, который можно приобрести за $79.

Он имеет интерфейс USB Type-A, поэтому для подключения к современным MacBook требуется отдельный переходник.

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