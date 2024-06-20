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В Apple признали, что iOS 18 сократит доходы разработчиков сторонних приложений

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Согласно отчету компании Appfigures, предстоящий релиз iOS 18 может оказать влияние на доход сторонних разработчиков приложений, которые в сумме составляют около 393 миллионов долларов. Это связано с практикой, известной как «шерлокинг», когда Apple интегрирует функциональность, изначально предложенную сторонними разработчиками, в свои собственные системы.

На конференции WWDC Apple объявила, что в iOS 18 будут включены встроенные функции, которые ранее были характерны для сторонних приложений.

Среди них менеджеры паролей, запись звонков, инструменты для текстового редактирования с помощью искусственного интеллекта и другие возможности. Это может негативно сказаться на приложениях, таких как AllTrails, которые в прошлом году заработали 307 миллионов долларов.

Хотя некоторые пользователи могут остаться верными этим сторонним решениям, предлагаемые Apple интегрированные функции могут быть достаточными для случайных пользователей, что замедлит рост затронутых сторонних приложений.

Чтобы выжить, разработчики будут вынуждены вводить инновации, выходящие за рамки базового функционала Apple, либо использовать новые возможности iOS, такие как улучшенная интеграция с голосовым помощником Siri.

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