В Apple пообещали решить проблему быстрой разрядки Apple Watch

Согласно сообщению издания MacRumors, Apple начала отправлять уведомления авторизованным сервисным центрам о том, что будущее обновление watchOS решит проблему быстрой разрядки Apple Watch, с которой столкнулись некоторые пользователи. Проблема возникла после установки watchOS 10.1 в конце октября 2023 года и затронула множество моделей, включая Apple Watch Series 5 и Apple Watch Ultra 2.

Некоторые пользователи заметили, что их часы разряжаются очень быстро после обновления. Например, один пользователь сообщил, что его часы разрядились на 50% всего за час работы.

Apple не сообщила точную дату выхода исправления, но в письме специалистам сервисных центров указала, что это произойдет в ближайшее время. Возможно, исправление будет включено в обновление watchOS 10.2, которое сейчас находится в стадии бета-тестирования и может быть выпущено в декабре. Однако не исключено, что Apple может выпустить «хотфикс» в виде watchOS 10.1.1 уже в ближайшее время.