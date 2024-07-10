В Apple подробно рассказали, как защитить свой Apple ID от мошенников

Компания Apple опубликовала новый документ поддержки, в котором дает рекомендации о том, как защитить свой Apple ID от фишинга, социальной инженерии, мошеннических звонков и других угроз.

В документе содержатся основные советы, предоставленные Apple, чтобы обеспечить максимальную безопасность Apple ID пользователя:

Никогда не раскрывайте личную информацию, такую как пароли и коды безопасности, никому, кто не является проверенным и доверенным источником. Не вводите эти данные на непроверенных веб-сайтах, куда вас направляет незнакомец.

Защитите свой Apple ID.

Включите двухфакторную аутентификацию, храните свои контактные данные в безопасности и не делитесь паролем Apple ID или проверочными кодами с кем-либо. Apple никогда не будет запрашивать такую информацию для поддержки.

Не используйте подарочные карты Apple для платежей другим людям.

Узнайте, как проверить подлинность электронных писем от Apple о ваших покупках в App Store или iTunes Store. Если вы отправляете или получаете деньги через Apple Cash (доступно только в США), это должна быть конфиденциальная транзакция, аналогичная обмену деньгами.

Узнайте, как обеспечить безопасность ваших устройств и данных Apple.

Загружайте программное обеспечение только из надежных источников.

Не переходите по ссылкам, не открывайте и не сохраняйте вложения в подозрительных или нежелательных сообщениях.

Не отвечайте на подозрительные телефонные звонки или сообщения, утверждающие, что они от Apple. Вместо этого обратитесь к Apple напрямую через официальные каналы поддержки.

Документ также предоставляет информацию о том, как сообщить о подозрительных электронных письмах, сообщениях и звонках.

Например, если вы получили подозрительное письмо от Apple, вы можете переслать его на адрес reportphishing@apple.com. Для подозрительных звонков в FaceTime или ссылок на звонок FaceTime также предоставляются адреса электронной почты для отправки соответствующих снимков экрана.

Apple также рекомендует обращаться в Федеральную комиссию по торговле или местные правоохранительные органы, чтобы сообщить о мошеннических звонках.

Дополнительную информацию о психологических атаках, фишинге и других мошеннических действиях можно найти на официальном сайте Apple.

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