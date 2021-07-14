В компании Apple работают над возможностью предоставить своим клиентам оформлять рассрочку на свои продукты в рамках услуги Apple Pay Later.

Данную услугу, как сообщается, планируется привязать к Apple Card. Над новой услугой американская компания работает не одна, и помогает ей в этом Goldman Sachs.

Для пользователей Apple Card, у которых уже имеется рассрочка, новую услугу подвязывать не планируют.

Чтобы оформить рассрочку потребуется подать заявку в приложении Wallet на iPhone, однако уточняется, что скорее всего клиент, у которого ранее не было iPhone, приобрести его в рассрочку не сможет.