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В Apple отозвали бета-версию watchOS 11.1 из-за проблем с обновлением

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Компания Apple отозвала бета-версию обновления watchOS 11.1 после того, как пользователи начали массово жаловаться на проблемы с умными часами, пишет Neowin.

Предварительную версию обновления могли установить как разработчики, так и обычные пользователи.

Однако вскоре после выхода апдейта в соцсетях, включая Reddit, появилось множество сообщений о том, что установка обновления прерывается на середине процесса.

Многие пользователи столкнулись с ситуацией, когда часы становятся «кирпичом», то есть теряют функциональность и не могут быть восстановлены обычными способами.

Журналисты отметили, что восстановить работу Apple Watch без специального оборудования оказывается сложной задачей. В таких случаях пользователи должны обращаться в сервисный центр Apple для ремонта.

Эта проблема с часами возникла всего через несколько недель после того, как Apple также отозвала обновление iPadOS 18 из-за аналогичных проблем, приводивших к поломке iPad Pro.

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