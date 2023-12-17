В Apple отключили возможность Flipper Zero выключать iPhone

По информации, полученной от журналистов ZDnet и 9to5Mac, Apple блокировала атаки на iPhone через Bluetooth при помощи хакерского мультитула Flipper Zero.

Ранее, устройство Flipper Zero вызывало завал смартфона через всплывающие окна, что приводило к зависанию и отключению. Ошибка больше не проявляется в iOS 17.2, но официального заявления от Apple не последовало.

Flipper Zero — это миниатюрное хакерское устройство, которое выводило из строя близлежащие iPhone с iOS 17 и более ранними версиями.

При помощи сторонней прошивки Flipper Xtreme, устройство отправляло множество запросов на подключение через Bluetooth ко всем доступным iPhone в радиусе его действия. Хотя атака не наносила непосредственного вреда смартфону, она засоряла экран большим количеством запросов, что делало другие функции недоступными.

Ранее, единственным способом защиты от атак было полное отключение Bluetooth на iPhone. Однако с выходом iOS 17.2 Apple, похоже, решила проблему без кардинальных мер.

При повторной попытке атаки на обновленном iPhone, появляется только небольшое количество всплывающих окон, недостаточное для вызова масштабного сбоя. Apple пока не предоставила официальных комментариев по этому вопросу, но владельцам iPhone рекомендуется обновить свои устройства как можно скорее.