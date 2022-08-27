В Apple откажутся от ресурсов Земли на производствах

В компании Apple собираются добиться максимально высоких «зеленых» показателей при производстве смартфонов.

По словам главы Apple Тима Кука, в долгосрочной перспективе планируется полностью отказаться от использования ресурсов Земли при производстве смартфонов.

В интервью генеральный директор Apple Тим Кук заявил: «Будь то используемые материалы или переработка материалов, мы хотим сделать Землю лучше».

К углеродной нейтральности сам производитель уже пришел, теперь он хочет, чтобы к 2030 году этот показатель был на всей производственной цепочке поставок комплектующих для смартфонов.