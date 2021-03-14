В Apple отказались выплачивать россиянам награду за взлом системы Face ID

В компании посоветовали перенастроить систему разблокировки.

Жители Екатеринбурга Никита и Даниил потребовали от компании Apple 1 млн долларов за взлом Face ID.

Эти два человека не являются родственниками, при этом они похожи между собой.

Как оказалось, планшет iPad способен разблокироваться при виде как Никиты, так и Даниила, при том что один из них не внесен в систему разблокировки.

О том, что Face ID реагирует на Никиту и Даниила ребята узнали случайно, когда один из них взял устройство в руки и попросил пароль чтобы его разблокировать.

Apple ранее обещала за взлом Face ID 1 млн долларов, а этим обещанием друзья и решили воспользоваться.

Они позвонили в Apple, объяснили ситуацию и попросили вознаграждение. В компании отказали в выплате и заявили, что парням следует перенастроить Face ID.

Пока не известно действительно ли система работает с ошибками или у нее есть серьезная уязвимость.