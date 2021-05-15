В Apple отказались от выпуска устройств в сером цвете

В Apple отказались от выпуска устройств в сером цвете15.05.2021 23:38
В свое время серого цвета аксессуары были чем-то «свежим» после приевшегося стандартного (серебристого) цвета аксессуаров для компьютеров Apple.
Space Grey Magic Mouse 2, Magic Keyboard и Magic Trackpad в цвете «серый космос» появились сразу после старта продаж iMac Pro в темном цвете.
Сейчас на сайте американского производителя под товарами Space Grey Magic Mouse 2, Magic Keyboard и Magic Trackpad указано «Пока есть запасы».
Это означает, что скоро складские запасы закончатся и пополнение их не ожидается.
Напомним, iMac Pro темного цвета больше не производится. Сейчас компания предлагает новый iMac Pro на базе процессора Apple M1.
Новинка доступна в ярких цветах, и в такой же гамме предлагают и комплектные аксессуары.
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