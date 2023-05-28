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В Apple объявили о скором закрытии своего популярного сервиса

Автор На чтение 1 мин Просмотров 332 Опубликовано

Уже с 26 июля пользователям перестанет быть доступным сервис автозагрузки фотографий в iCloud «Мой фотопоток».

Как сообщил портал MacRumors, в Apple объявили о скором закрытии своего популярного сервиса «Мой фотопоток», позволяющего автоматически загружать фото в облако iPhone, iPad, iPod Touch, Mac и PC.

После загрузки с одного устройства, фото становятся доступны автоматически на других гаджетах с одним аккаунтом.

Как только сервис будет закрыт, снимки исчезнут из галереи на всех устройствах пользователя, кроме исходного. Вместо «Мой фотопоток» автозагрузкой и синхронизацией будет заниматься iCloud Photos.

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