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В Apple объяснили удаление приложений VK из AppStore наличием подсанкционных акционеров

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Apple рассказала, по какой причине удалили из магазина App Store приложения, связанные с холдингом VK.

VK Play, «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», «VK Админ», а также «Почта Mail․ru» и «Облако Mail.ru» теперь отсутствуют в App Store из-за санкций, введенных Великобританией против некоторых членов совета директоров и правления «Газпромбанка», который вместе с «Газпром-медиа» владеет VK.

Стоит отметить, что приложения, которые уже установлены на iPhone будут продолжать работать и дальше, но они не будут обновляться, также их невозможно будет установить повторно на устройство.

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