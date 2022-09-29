В Apple объяснили удаление приложений VK из AppStore наличием подсанкционных акционеров

Apple рассказала, по какой причине удалили из магазина App Store приложения, связанные с холдингом VK.

VK Play, «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Мессенджер», «VK Админ», а также «Почта Mail․ru» и «Облако Mail.ru» теперь отсутствуют в App Store из-за санкций, введенных Великобританией против некоторых членов совета директоров и правления «Газпромбанка», который вместе с «Газпром-медиа» владеет VK.

Стоит отметить, что приложения, которые уже установлены на iPhone будут продолжать работать и дальше, но они не будут обновляться, также их невозможно будет установить повторно на устройство.