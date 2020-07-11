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В Apple назвали способ избежать трещин на дисплее MacBook Air и MacBook Pro

11.07.2020 19:47

Компания Apple рассказала, как избежать трещин на экране ноутбуков серии MacBook.

На сайте компании появилась статья, в которой производитель описал ситуацию, связанную с накладками на камеру для ноутбука.

В Apple назвали способ избежать трещин на дисплее MacBook Air и MacBook Pro

Из-за столь простой пластиковой накладки на экране MacBook Air и MacBook Pro могут появляться трещины, а это связано с тем, что в сложённом состоянии зазор экрана и клавиатуры минимальный.

К тому же накладка на камеру закрывает датчики освещённости, а они в свою очередь работают неправильно, и автоматическая регулировка яркости работает некорректно.

В Apple назвали способ избежать трещин на дисплее MacBook Air и MacBook Pro

В компании посоветовали вместо накладки на камеру воспользоваться настройками операционной системы и проверить, какие приложения имеют доступ к камере.

Также производитель порекомендовал использовать тонкую накладку (не более 0,1 мм) или снимать ее при закрытии крышки ноутбука.

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