В Apple научились обновлять iOS на iPhone, не доставая их из коробок

Согласно информации, опубликованной Bloomberg, компания Apple внедрила новую функцию в своих магазинах, которая позволяет обновлять операционную систему iOS на запечатанных iPhone.

Обозреватель Марк Гурман сообщил, что Apple столкнулась с задачей создания инструмента, который позволил бы обновлять прошивку смартфонов непосредственно в магазинах. Это дает возможность покупателям получать устройства с актуальной версией операционной системы.

Согласно описанию Марка Гурмана, Apple разработала систему под названием Apple Presto, которая позволяет обновлять iPhone, находящиеся в запечатанных коробках.

Для этого устройство помещается на платформу, напоминающую ящик для обуви, и подключается к смартфону с помощью MagSafe. Затем происходит зарядка телефона и передача обновления. После завершения процесса устройство автоматически выключается.

Тестирование системы Apple Presto началось в конце 2023 года, а внедрение ожидается в апреле.