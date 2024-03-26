Главная » Новости

В Apple научились обновлять iOS на iPhone, не доставая их из коробок

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Согласно информации, опубликованной Bloomberg, компания Apple внедрила новую функцию в своих магазинах, которая позволяет обновлять операционную систему iOS на запечатанных iPhone.

Обозреватель Марк Гурман сообщил, что Apple столкнулась с задачей создания инструмента, который позволил бы обновлять прошивку смартфонов непосредственно в магазинах. Это дает возможность покупателям получать устройства с актуальной версией операционной системы.

Согласно описанию Марка Гурмана, Apple разработала систему под названием Apple Presto, которая позволяет обновлять iPhone, находящиеся в запечатанных коробках.

Для этого устройство помещается на платформу, напоминающую ящик для обуви, и подключается к смартфону с помощью MagSafe. Затем происходит зарядка телефона и передача обновления. После завершения процесса устройство автоматически выключается.

Тестирование системы Apple Presto началось в конце 2023 года, а внедрение ожидается в апреле.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.