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В Apple намерены выпустить самый дорогой и тонкий iPhone в 2025 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 487 Опубликовано

Apple планирует представить новую модель смартфона, которая станет самым дорогим устройством в их ассортименте. Компания может назвать его iPhone 17 Slim.

Согласно сообщению из ресурса The Infirmation, iPhone 17 Slim может заменить модель iPhone 17 Plus, но качество превосходит ее по функциональности и позиционированию. Это означает, что новый iPhone 17 Slim станет в роли флагманского устройства компании, превосходя даже iPhone 17 Pro Max.

Пока нет точной информации о дизайне всех моделей в линейке iPhone 17, но у iPhone 17 Slim должны использовать совершенно новый дизайн.

Согласно источнику, устройство получит горизонтальные расположенные камеры, аналогичные тем, что имеются в смартфонах Google Pixel.

Если принять во внимание подход Apple, то можно предположить, что и другие модели iPhone 17 будут иметь приятный дизайн.

Предположительно, новая модель смартфона будет иметь ценник около 1,3 тыс. долларов.

 

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