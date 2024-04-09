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В Apple намерены урезать емкость аккумулятора для нового iPhone 16 Plus

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Сети регулярно появляются новые подробности о смартфонах iPhone нового поколения. Ранее сообщалось, что устройства получат увеличенной емкости батареи, но похоже, это касается не всех моделей линейки.

Согласно данным портала Mashable, в компании Apple намерены урезать емкость аккумулятора в новом iPhone 16 Plus на 8,6% в сравнении с предшественником.

Смартфон станет единственным в линейки, у которого объем батареи сократится, тогда как у других моделей аккумулятор станет больше от 2 до 6%.

Если верить источнику, то iPhone 16 пролучит АКБ на 3561 мАч, iPhone 16 Plus — на 4006 мАч, iPhone 16 Pro — на 3355 мАч, а iPhone 16 Pro Max — на 4676 мАч.

 

 

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