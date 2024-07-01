В Apple начались работы над новой iOS 19 с кодовым названием Luck

iOS 18 уже представлена, правда пока предлагается бета-версия, но уже совсем скоро будет запущена стабильная версия этой ОС.

При этом в Apple уже начались работы над новой iOS 19 с кодовым названием Luck, о чем рассказал журналист Bloomberg, Марк Гурман.

По его словам Apple «официально начала работу над операционными системами 2025 года». То есть речь идет не только о мобильной ОС, но и других систем, кодовые названия которых также уже известны. Так, iOS 19 будет называться Luck, macOS 16 — Cheer, watchOS 12 — Nepali, а VisionOS 3 — Discovery.

Подробности об улучшениях и новых функциях пока не сообщаются.