Главная » Новости

В Apple начались работы над новой iOS 19 с кодовым названием Luck

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

iOS 18 уже представлена, правда пока предлагается бета-версия, но уже совсем скоро будет запущена стабильная версия этой ОС.

При этом в Apple уже начались работы над новой iOS 19 с кодовым названием Luck, о чем рассказал журналист Bloomberg, Марк Гурман.

По его словам Apple «официально начала работу над операционными системами 2025 года». То есть речь идет не только о мобильной ОС, но и других систем, кодовые названия которых также уже известны. Так, iOS 19 будет называться Luck, macOS 16 — Cheer, watchOS 12 — Nepali, а VisionOS 3 — Discovery.

Подробности об улучшениях и новых функциях пока не сообщаются.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.