В Apple начали выплачивать по $97 владельцам старых iPhone

Недавно Apple начала выплату компенсаций пользователям определенных моделей iPhone в США в рамках урегулирования группового иска.

Этот иск был подан в декабре 2017 года после того, как Apple признала, что замедляет процессоры старых моделей iPhone с целью предотвращения внезапного выключения устройства. Распределение компенсаций начнется в январе, написал macrumors.

Урегулирование касается жителей США, у которых были модели iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus и/или iPhone SE с установленной iOS 10.2.1 или более поздней версией, а также iPhone 7 или iPhone 7 Plus с установленной iOS 11.2 или более поздней версией до 21 декабря 2017 года. Каждый участник иска имеет право на денежную компенсацию в размере $92,17.

Apple отрицала любые юридические нарушения и согласилась на мировое соглашение, чтобы избежать дальнейших судебных разбирательств. Общая сумма компенсаций составляет от $310 до $500 млн в зависимости от количества участников иска. Крайний срок подачи заявления на получение компенсации — октябрь 2020 года.