В Apple iMac 2020 года не будет фирменной системы Face ID

В понедельник американская компания проведет мероприятие WWDC 2020, в рамках которого расскажут о новых версиях операционных систем, возможной смене названия смартфонов и новой модели iMac 2020 года.

О последних сегодня сообщили инсайдеры, заявив, что компания Apple в своих компьютерах откажется от фирменной системы Face ID.

В результате не сложно предположить, что дизайн модели изменится и будет выполнен в стилистике планшета iPad Pro.

Кроме этого, в компьютере появятся более тонкие рамки, а сам экран получит технологию Retina Liquid.

Еще известно о новой подсистеме хранения с использованием твердотельного накопителя с PCIe. Все подробности об Apple iMac 2020 года станут известны уже завтра.