В Apple iMac 2020 года не будет фирменной системы Face ID

Меню
Поиск

USD/RUB: 69.57 EUR/RUB: 78 BTC/USD: 8756.9

21 июля : воскресенье

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

В Apple iMac 2020 года не будет фирменной системы Face ID

21.06.2020 15:31

В понедельник американская компания проведет мероприятие WWDC 2020, в рамках которого расскажут о новых версиях операционных систем, возможной смене названия смартфонов и новой модели iMac 2020 года.
О последних сегодня сообщили инсайдеры, заявив, что компания Apple в своих компьютерах откажется от фирменной системы Face ID.

В результате не сложно предположить, что дизайн модели изменится и будет выполнен в стилистике планшета iPad Pro.

Кроме этого, в компьютере появятся более тонкие рамки, а сам экран получит технологию Retina Liquid.

Еще известно о новой подсистеме хранения с использованием твердотельного накопителя с PCIe. Все подробности об Apple iMac 2020 года станут известны уже завтра.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги